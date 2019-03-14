В Польше от священников пострадали почти 400 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Польше за последние 30 лет 382 ребенка пострадали от сексуального насилия со стороны священников. Такие данные объявила местная католическая церковь, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В церковном отчете идет речь о расследовании распространенных злоупотреблений в отношении несовершеннолетних со стороны католического духовенства. В докладе отмечается, что из 382 жертв 198 были моложе 15 лет. Активисты говорят, что реальная цифра, наверное, гораздо больше.
"Это особенно болезненно, трагический вопрос, поскольку он связан с посвященными людьми, которые посвятили себя служению церкви, другим людям. Они имеют социальное доверие, и это социальное доверие было столь трагично подорвано", - заявил архиепископ Марек Джедрашевський.
Польские епископы прошлого года просили у жертв злоупотреблений прощения и начали собирать данные, чтобы определить причины насилия и оценить их масштаб.
В Польше католические священники пользуются высоким социальным престижем, а жертвы сексуального насилия со стороны духовенства часто подозреваются набожными поляками в фальшивых обвинениях даже после заключения насильников.
Как сообщал УНН, во Франции осудили католического архиепископа из Лиона за сокрытие сексуальных домогательств к скаутам в своей епархии.
Напомним, Папа Римский сравнил растление детей с обрядами жертвоприношения людей и назвал священников насильников "орудиями Сатаны".