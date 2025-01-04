Вашингтон находится в состоянии "повышенной угрозы" после терактов

Правоохранительные органы и службы безопасности Вашингтона и его окрестностей привлекают подкрепление, готовясь охранять три резонансных события в американской столице, после новогоднего теракта в Новом Орлеане и взрыва автомобиля перед отелем Trump International в Лас-Вегасе. Об этом сообщает "Голос Америки", пишет УНН.

Детали

Первое событие произойдет в понедельник, когда Конгресс соберется, чтобы утвердить результаты президентских выборов, состоявшихся через четыре года после бунта на Капитолии 6-го января 2021 года.

Вторыми будут государственные похороны покойного президента Джимми Картера, которые начнутся с церемонии и процессии во вторник и завершатся в четверг.

Последнее резонансное событие состоится 20 января, когда состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа.

Такого никогда раньше не случалось. У нас есть три особых события национальной безопасности в течение 15-дневного периода. Но я вам скажу, что мы гибкие. Мы способны адаптироваться. Мы работали над этими событиями, в некоторых случаях, годами. Так что мы будем готовы,