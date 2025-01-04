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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вашингтон находится в состоянии "повышенной угрозы" после терактов

Вашингтон находится в состоянии "повышенной угрозы" после терактов

Киев  •  УНН

 • 4534 просмотра

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Правоохранительные органы Вашингтона усиливают безопасность из-за трех важных событий в течение 15 дней. Среди них - утверждение результатов выборов, похороны Картера и инаугурация Трампа.

Правоохранительные органы и службы безопасности Вашингтона и его окрестностей привлекают подкрепление, готовясь охранять три резонансных события в американской столице, после новогоднего теракта в Новом Орлеане и взрыва автомобиля перед отелем Trump International в Лас-Вегасе. Об этом сообщает "Голос Америки", пишет УНН.

Детали

Первое событие произойдет в понедельник, когда Конгресс соберется, чтобы утвердить результаты президентских выборов, состоявшихся через четыре года после бунта на Капитолии 6-го января 2021 года.

Вторыми будут государственные похороны покойного президента Джимми Картера, которые начнутся с церемонии и процессии во вторник и завершатся в четверг.

Последнее резонансное событие состоится 20 января, когда состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа.

Такого никогда раньше не случалось. У нас есть три особых события национальной безопасности в течение 15-дневного периода. Но я вам скажу, что мы гибкие. Мы способны адаптироваться. Мы работали над этими событиями, в некоторых случаях, годами. Так что мы будем готовы,

- сообщил специальный агент Секретной службы США в Вашингтоне Мэтт Маккул.

Напомним

37-летний спецназовец Мэтью Ливелсбергер взорвал Tesla Cybertruck возле отеля в Лас-Вегасе и погиб. В предсмертной записке он назвал свой поступок "звонком для пробуждения" страны.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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