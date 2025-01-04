Вашингтон перебуває в стані "підвищеної загрози" після терактів

Правоохоронні органи та служби безпеки Вашингтону та його околиць залучають підкріплення, готуючись охороняти три резонансні події в американській столиці, після новорічного теракту в Новому Орлеані та вибуху автомобіля перед готелем Trump International у Лас-Вегасі. Про це повідомляє "Голос Америки", пише УНН.

Деталі

Перша подія відбудеться в понеділок, коли Конгрес збереться, щоб затвердити результати президентських виборів, що відбулися через чотири роки після бунту на Капітолії 6-го січня 2021 року.

Другим буде державний похорон покійного президента Джиммі Картера, який розпочнеться з церемонії та процесії у вівторок і завершиться у четвер.

Остання резонансна подія відбудеться 20 січня, коли відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа.

Такого ніколи раніше не траплялося. У нас є три особливі події національної безпеки протягом 15-денного періоду. Але я вам скажу, що ми гнучкі. Ми здатні адаптуватися. Ми працювали над цими подіями, у деяких випадках, роками. Отже, ми будемо готові,