Американський військовий, який влаштував вибух Tesla, залишив записку про "тривожний дзвінок"

Американський військовослужбовець, який спричинив вибух автомобіля Tesla Cybertruck біля готелю International у Лас-Вегасі та загинув сам, залишив записку, в якій попередив, що його вчинок має стати "дзвінком для пробудження" країни. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Це не теракт, це дзвінок для пробудження. Американці звертають увагу лише на видовища та насильство. Який кращий спосіб донести свою точку зору, ніж вчинок із феєрверками та вибухівкою

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Зазначається, що Метью Лівелсбергер, 37-річний зелений берет із Колорадо-Спрінгс, також написав, що йому потрібно "очистити свій розум" від спогадів про втрачені життя людей, яких він знав, а також від тягаря забраних ним життів.

Представники поліції Лас-Вегаса припустили, що Лівелсбергер не мав злих намірів щодо обраного президента Дональда Трампа.

Хоча цей інцидент набув більшого розголосу та більшої сенсації, ніж зазвичай, схоже, це – трагічний випадок самогубства ветерана бойових дій, який має багато нагород і який боровся з посттравматичним стресовим розладом та іншими проблемами