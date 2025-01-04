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Американський військовий, який влаштував вибух Tesla, залишив записку про "тривожний дзвінок"

Київ • УНН

 • 51002 перегляди

37-річний спецназівець Метью Лівелсбергер підірвав Tesla Cybertruck біля готелю в Лас-Вегасі та загинув. У передсмертній записці він назвав свій вчинок "дзвінком для пробудження" країни.

Американський військовослужбовець, який спричинив вибух автомобіля Tesla Cybertruck біля готелю International у Лас-Вегасі та загинув сам, залишив записку, в якій попередив, що його вчинок має стати "дзвінком для пробудження" країни. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Це не теракт, це дзвінок для пробудження. Американці звертають увагу лише на видовища та насильство. Який кращий спосіб донести свою точку зору, ніж вчинок із феєрверками та вибухівкою

- зазначив нападник у листі, який знайшли правоохоронці.

Деталі

Зазначається, що Метью Лівелсбергер, 37-річний зелений берет із Колорадо-Спрінгс, також написав, що йому потрібно "очистити свій розум" від спогадів про втрачені життя людей, яких він знав, а також від тягаря забраних ним життів.

Представники поліції Лас-Вегаса припустили, що Лівелсбергер не мав злих намірів щодо обраного президента Дональда Трампа.

Хоча цей інцидент набув більшого розголосу та більшої сенсації, ніж зазвичай, схоже, це – трагічний випадок самогубства ветерана бойових дій, який має багато нагород і який боровся з посттравматичним стресовим розладом та іншими проблемами

- зазначив у цьому зв’язку представник ФБР Спенсер Еванс.

Правоохоронці також заявили в п'ятницю, що Лівелсбергер діяв сам.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН слідство встановило, що вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі 1 січня був актом самогубства. Водієм, ймовірно, був 37-річний військовослужбовець спецназу Метью Лівелсбергер, який застрелився перед вибухом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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