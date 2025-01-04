Американский военный, устроивший взрыв Tesla, оставил записку о «тревожном звонке»

Американский военнослужащий, который вызвал взрыв автомобиля Tesla Cybertruck возле отеля International в Лас-Вегасе и погиб сам, оставил записку, в которой предупредил, что его поступок должен стать "звонком для пробуждения" страны. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Это не теракт, это звонок для пробуждения. Американцы обращают внимание только на зрелища и насилие. Какой лучший способ донести свою точку зрения, чем поступок с фейерверками и взрывчаткой

Детали

Отмечается, что Мэтью Ливелсбергер, 37-летний зеленый берет из Колорадо-Спрингс, также написал, что ему нужно "очистить свой разум" от воспоминаний о потерянных жизнях людей, которых он знал, а также от бремени забранных им жизней.

Представители полиции Лас-Вегаса предположили, что Ливелсбергер не имел злых намерений в отношении избранного президента Дональда Трампа.

Хотя этот инцидент получил большую огласку и большую сенсацию, чем обычно, похоже, это - трагический случай самоубийства ветерана боевых действий, который имеет много наград и который боролся с посттравматическим стрессовым расстройством и другими проблемами