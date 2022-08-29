Стоимость более 2 миллионов: во Львовской области арестовали земельные участки жены Медведчука
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Сколевский районный суд наложил арест на 3 земельных участка общей стоимостью более 2 млн грн, принадлежащих Оксане Марченко, супруге Виктора Медведчука. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
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«... во Львовской области наложен арест на 3 земельных участка общей стоимостью более 2 млн грн. Установлено, что эти наделы незаконно оказались в собственности Оксаны Марченко, супруги Виктора Медведчука. Сейчас идет процедура их передачи в управление государства», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по предварительной информации, в 2009 году райгосадминистрация приняла незаконное решение безвозмездно передать земельный участок из государственной собственности частному предприятию. При этом не было сделано изменений в «Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности».
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«Впоследствии предприниматели, с целью завладеть активами «на законных основаниях», внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный надел на 3 отдельных участка и оформили их как собственность компании. На захваченной таким образом земле, расположенной в туристически привлекательном регионе Стрыйщины, злоумышленники приступили к строительству объектов туристической инфраструктуры», - информирует СБУ.
Так, в ходе следственно-оперативных действий установлено, что конечным бенефициаром вышеупомянутой компании является Оксана Марченко, внесенная в санкционные списки СНБО.
«Сейчас Сколевский районный суд удовлетворил инициированный СБУ иск об аресте этих объектов недвижимого имущества», - отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что идет процедура передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Дополнение
В апреле СБУ задержала Виктора Медведчука после того, как он скрылся из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения россии в Украину.
Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под стражу. Он подозревается в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
В августе суд продлил арест Медведчука до 19 сентября.