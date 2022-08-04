Суд продовжив арешт Медведчука до 19 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Личаківський районний суд Львова до 19 вересня продовжив арешт нардепа Віктора Медведчука, передає УНН із посиланням на рішення суду.
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"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжив строк тримання під вартою без визначення розміру застави Медведчуку В. В., який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19 вересня 2022 року", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
У квітні СБУ затримала Віктора Медведчука після того, як він втік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Личаківський районний суд Львова відправив Медведчука під варту. Його підозрюють у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.