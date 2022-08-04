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Суд продовжив арешт Медведчука до 19 вересня

Суд продовжив арешт Медведчука до 19 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Личаківський районний суд Львова до 19 вересня продовжив арешт нардепа Віктора Медведчука, передає УНН із посиланням на рішення суду.

Цитата

"Сьогодні слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжив строк тримання під вартою без визначення розміру застави Медведчуку В. В., який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19 вересня 2022 року", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

У квітні СБУ затримала Віктора Медведчука після того, як він втік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Личаківський районний суд Львова відправив Медведчука під варту. Його підозрюють у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

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