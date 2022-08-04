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Суд продлил арест Медведчука до 19 сентября

Суд продлил арест Медведчука до 19 сентября

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Лычаковский районный суд Львова до 19 сентября продлил арест нардепа Виктора Медведчука, передает УНН со ссылкой на решение суда.

Цитата

"Сегодня следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога Медведчуку В. В., который обоснованно подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, в пределах срока досудебного расследования, а именно до 19 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.

Напомним

В апреле СБУ задержала Виктора Медведчука после того, как он сбежал из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения россии в Украину.

Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под стражу. Его подозревают в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

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