Суд продлил арест Медведчука до 19 сентября

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"Сегодня следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога Медведчуку В. В., который обоснованно подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, в пределах срока досудебного расследования, а именно до 19 сентября 2022 года", – говорится в сообщении.

Напомним

В апреле СБУ задержала Виктора Медведчука после того, как он сбежал из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения россии в Украину.

Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под стражу. Его подозревают в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.