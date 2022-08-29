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Вартість понад 2 мільйони: на Львівщині арештували земельні ділянки дружини Медведчука

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сколівський районний суд наклав арешт на 3 земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн грн, які належать Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Вартість понад 2 мільйони: на Львівщині арештували земельні ділянки дружини Медведчука

Цитата

«... на Львівщині накладено арешт на 3 земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн грн. Встановлено, що ці наділи незаконно опинились у власності Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука. Наразі триває процедура їх передачі в управління держави», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за попередньою інформацією, у 2009 році райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству. При цьому не було зроблено жодних змін у «Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності».

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«Згодом підприємці, з метою заволодіти активами «на законних підставах», внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельний наділ на 3 окремі ділянки та оформили їх як власність компанії. На захопленій таким чином землі, розташованій у туристично привабливому регіоні Стрийщини, зловмисники розпочали будівництво об’єктів туристичної інфраструктури», - інформує СБУ.

Так, у ході слідчо-оперативних дій встановлено, що кінцевим бенефіціаром вищезгаданої компанії є Оксана Марченко, внесена до санкційних списків РНБО.

«Наразі Сколівський районний суд задовільнив ініційований СБУ позов щодо арешту цих об’єктів нерухомого майна», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що триває процедура передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Доповнення

У квітні СБУ затримала Віктора Медведчука після того, як він втік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Личаківський районний суд Львова відправив Медведчука під варту. Його підозрюють у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

В серпня суд продовжив арешт Медведчука до 19 вересня.

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