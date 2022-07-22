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Під арешт відправили додаткові активи Медведчука та Марченко - СБУ

Під арешт відправили додаткові активи Медведчука та Марченко - СБУ

Київ • УНН

 • 138254 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. За ініціативи Служби безпеки України арештовано додаткові активи нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з рф, пише УНН з посиланням на інформацію СБУ.

Деталі

Так, за повідомленням, рішенням суду накладено арешт, зокрема на:

  • корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн
  • банківські рахунки на 1,3 млн грн
  • дві земельні ділянки площею 3 і 5 га
  • приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.

«За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин рф, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності»,- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин рф.

«Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко. У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів», - інформує СБУ.

Досудове розслідування триває і здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України
  • ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Доповнення

Раніше суд вже накладав арешт на корпоративні права і рахунки підприємств родичів народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака. 

У квітні СБУ затримала Віктора Медведчука після того, як він втік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Личаківський районний суд Львова відправив Медведчука під варту. Його підозрюють у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Українські Національні Новини

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