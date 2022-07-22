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Под арест отправили дополнительные активы Медведчука и Марченко - СБУ

Под арест отправили дополнительные активы Медведчука и Марченко - СБУ

Киев • УНН

 • 138252 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. По инициативе Службы безопасности Украины арестованы дополнительные активы нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми управляли из рф, пишет УНН со ссылкой на информацию СБУ.

Детали

Так, по сообщению, решением суда наложен арест, в том числе на:

  • корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн грн
  • банковские счета на 1,3 млн грн
  • два земельных участка площадью 3 и 5 га
  • помещения двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. квадратных метров.

«По данным СБУ, бенефициарными владельцами этих активов являются гражданин россии, Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Соответствующее решение суда принято по материалам Службы безопасности, которая документирует и разоблачает схемы легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности», - говорится в сообщении.

Сообщается, что схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин россии.

«Эти деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, через ряд украинских компаний, принадлежащих Оксане Марченко. В ходе досудебного расследования СБУ получила безоговорочные доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из россии, и установила весь перечень этих российских субъектов», - информирует СБУ.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110-2 – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины
  • ч. 2 ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Дополнение

Ранее суд уже налагал арест на корпоративные права и счета предприятий родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. 

В апреле СБУ задержала Виктора Медведчука после того, как он сбежал из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения рф в Украину.

Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под стражу. Он подозревается в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

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