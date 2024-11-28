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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Варшава заверила, что местам захоронений украинцев в Польше уделят должное внимание – МИД Украины

Варшава заверила, что местам захоронений украинцев в Польше уделят должное внимание – МИД Украины

Киев  •  УНН

 • 7600 просмотра

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МИД Украины сообщил о договоренности с Польшей относительно должного внимания к местам захоронений украинцев на польской территории. Стороны подтвердили отсутствие препятствий для проведения эксгумации жертв Волынской трагедии.

Польская сторона заверила Украину, что местам  захоронений украинцев в Польше уделяют должное внимание. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН

Что касается процессов эксгумации. Мы бы очень хотели, чтобы этот процесс был на экспертном, историческом, техническом уровне. Я знаю, что профильные институты работают над тем, чтобы весь этот процесс происходил без помех. Почему важна эта формулировка, которая была в совместном заявлении, что нет никаких препятствий. Имеется в виду политических препятствий. То есть министры иностранных дел, как политические фигуры констатируют, что политических препятствий на этом пути нет

- сказал Тихий.

Он отметил, что дальше работают профильные институты, украинский институт национальной памяти, Министерства культуры обеих стран.

Насколько мне известно они поддерживают регулярный контакт и этот процесс сейчас происходит абсолютно нормально, стандартно. Последнее, что я слышал, это то, что украинская сторона ждала список конкретных мест, где будут проводиться работы

- рассказал Тихий.

Представитель отметил, что украинская сторона заверила, что как только этот список будет получен, то никаких препятствий  не будет, все это будет прорабатываться.

"Хочу заверить, что от польской стороны  во время переговоров мы получили четкое заверение, что местам памяти украинцев в Польше будет на взаимной основе уделено абсолютно такое же важное внимание", - сказал Тихий.

УИНП планирует в 2025 году провести поиск и эксгумацию останков жертв Волынской трагедии: все детали2 окт. 2024, 16:58 • 14300 просмотров

Дополнение

Нет никаких препятствий для того, чтобы Польша проводила эксгумацию и поиск останков тел жертв Волынской трагедии в Украине.

Соответствующее заявление сделали главы МИД Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский сделали совместное заявление в котором отметили, что Нет никаких препятствий Для того, чтобы Польша проводила эксгумацию и поиск останков тел жертв Волынской трагедии в Украине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
ukrainaУкраина
polshaПольша