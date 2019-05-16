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Варшава призвала Израиль защитить жизнь польских дипломатов

Варшава призвала Израиль защитить жизнь польских дипломатов

Киев  •  УНН

 • 9572 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В МИД Польши после инцидента с нападением на польского посла Марка Магировского призвали Израиль ускорить расследование и защитить жизнь польских дипоматив. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

"Выражаем сожаление, что этот инцидент произошел и призываем израильскую сторону обеспечить жизнь польских дипломатов в соответствии с действующим международным правом. Мы просим также как можно скорее разъяснить эту ситуацию и представить нам информацию на эту тему", - сообщила пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара.

В МИД Польши выразили надежду, что власти Израиля приложит все усилия, чтобы виновные понесли наказание, а подобные инциденты против польских дипломатов не повторились в будущем.

Напомним, в связи с атакой на польского дипломата в Тель-Авиве в Министерство иностранных дел Польши вызвали посла Израиля Анну Азари, которая выразила сожаление по поводу инцидента, одновременно заявив о помощи израильских властей в его полном разъяснении.

Как сообщал УНН, нападение на Марка Магировского состоялось в здании посольства в Тель-Авиве. Посол Польши в Израиле вышел из здания дипломатической миссии, когда на него набросился неизвестный мужчина. Гражданин сильно кричал, но из его эмоциональной речи Магировский понял только слово "польский". В свою очередь, Польша заявила о ксенофобии в связи с инцидентом.

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