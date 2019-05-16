Варшава закликала Ізраїль захистити життя польських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У МЗС Польщі після інциденту з нападом на польського посла Марка Магіровського закликали Ізраїль пришвидшити розслідування і захистити життя польських дипоматів. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
"Висловлюємо жаль, що цей інцидент трапився і закликаємо ізраїльську сторону забезпечити життя польських дипломатів згідно із чинним міжнародним правом. Ми просимо також якомога швидше роз’яснити цю ситуацію і представити нам інформацію на цю тему", - поінформувала речниця МЗС Польщі Ева Сувара.
У МЗС Польщі висловили надію, що влада Ізраїлю докладе всіх зусиль, аби винні понесли покарання, а подібні інциденти проти польських дипломатів не повторилися у майбутньому.
Нагадаємо, у зв’язку із атакою на польського дипломата у Тель-Авіві у Міністерство закордонних справ Польщі викликали посла Ізраїлю Анну Азарі, яка висловила жаль з приводу інциденту, водночас заявивши про допомогу ізраїльської влади у його повному роз’ясненні.
Як повідомляв УНН, напад на Марка Магіровського відбулося у будівлі посольства в Тель-Авіві. Посол Польщі в Ізраїлі вийшов з будівлі дипломатичної місії, коли на нього накинувся невідомий чоловік. Громадянин сильно кричав, але з його емоційній промові Магіровський зрозумів тільки слово "польський". В свою чергу, Польща заявила про ксенофобію в зв'язку з інцидентом.