Варшава закликала Ізраїль захистити життя польських дипломатів

"Висловлюємо жаль, що цей інцидент трапився і закликаємо ізраїльську сторону забезпечити життя польських дипломатів згідно із чинним міжнародним правом. Ми просимо також якомога швидше роз’яснити цю ситуацію і представити нам інформацію на цю тему", - поінформувала речниця МЗС Польщі Ева Сувара.

У МЗС Польщі висловили надію, що влада Ізраїлю докладе всіх зусиль, аби винні понесли покарання, а подібні інциденти проти польських дипломатів не повторилися у майбутньому.

Нагадаємо, у зв’язку із атакою на польського дипломата у Тель-Авіві у Міністерство закордонних справ Польщі викликали посла Ізраїлю Анну Азарі, яка висловила жаль з приводу інциденту, водночас заявивши про допомогу ізраїльської влади у його повному роз’ясненні.

Як повідомляв УНН, напад на Марка Магіровського відбулося у будівлі посольства в Тель-Авіві. Посол Польщі в Ізраїлі вийшов з будівлі дипломатичної місії, коли на нього накинувся невідомий чоловік. Громадянин сильно кричав, але з його емоційній промові Магіровський зрозумів тільки слово "польський". В свою чергу, Польща заявила про ксенофобію в зв'язку з інцидентом.