МЗС Польщі викликало посла Ізраїлю у зв’язку із інцидентом у Тель-Авіві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. МЗС Польщі викликало посла Ізраїлю у Польщі Анну Азарі у зв’язку із інцидентом нападу на польського посла Марка Магіровського в ізраїльському Тель-Авіві, повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.
Повідомляється, що МЗС Польщі вжило заходи у польській дипломатичній установі в Ізраїлі, також відомство у Варшаві викликало посла Ізраїлю у Польщі Анну Азарі.
Речниця Міністерства закордонних справ Польщі Ева Сувара закликала також владу Ізраїлю забезпечити належний та ефективний захист польських дипломатів. Вона підкреслила, що польське зовнішньополітичне відомство сподівається на відповідні кроки для покарання винних в інциденті.
Нагадаємо, на посла Польщі в Ізраїлі Марка Магіровскі у вівторок в ізраїльському Тель-Авіві з криками напав розлючений чоловік.
Пізніше глава уряду Польщі Матеуш Моравецкій прокоментував напад на польського посла, назвавши це проявом ксенофобії.