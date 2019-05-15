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МИД Польши вызвало посла Израиля в связи с инцидентом в Тель-Авиве

МИД Польши вызвало посла Израиля в связи с инцидентом в Тель-Авиве

Киев  •  УНН

 • 10456 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. МИД Польши вызвало посла Израиля в Польше Анну Азари в связи с инцидентом нападения на польского посла Марка Магировски в израильском Тель-Авиве, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Сообщается, что МИД Польши приняло меры в польском дипломатическом учреждении в Израиле, также ведомство в Варшаве вызвало посла Израиля в Польше Анну Азари.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Ева Сувара призвала также власти Израиля обеспечить надлежащую и эффективную защиту польских дипломатов. Она подчеркнула, что польское внешнеполитическое ведомство надеется на соответствующие шаги для наказания виновных в инциденте.

Напомним, на посла Польши в Израиле Марка Магировски во вторник в Тель-Авиве с криками напал разъяренный мужчина.

Позже глава правительства Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал нападение на польского посла, назвав это проявлением ксенофобии.

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