У Тель-Авіві напали на посла Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На посла Польщі в Ізраїлі Марка Магіровскі у вівторок в ізраїльському Тель-Авіві з криками накинувся розлючений чоловік. Про це повідомляє портал "Новости Израиля", передає УНН.
Повідомляється, що посол Польщі в Ізраїлі вийшов з будівлі дипломатичної місії, коли на нього накинувся невідомий чоловік. Громадянин сильно кричав, але з його емоційної промови Магіровскі зрозумів лише слово "польський".
Посольство Польщі подало скарги у поліцію та ізраїльський МЗС.
Співробітникам посольства вдалося сфотографувати чоловіка і його автомобіль, тому порушник був затриманий через годину після подачі заяви.
Ізраїльська поліція посилить охорону посольства, повідомляє портал.
Нагадаємо, за кілька днів до події Польща скасувала візит ізраїльської делегації на чолі з міністром.