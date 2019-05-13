Польша отменила визит израильской делегации во главе с министром

“В связи с изменением, сделанным делегацией в последнюю минуту израильской стороной, которое может предложить, чтобы переговоры были сосредоточены на реституции собственности, польская сторона решила отменить визит израильских официальных лиц”, - говорится в сообщении польского МИД.

Отмечается, что израильскую делегацию должен был возглавить министр социального равенства Израиля Эли Коэн.

Как сообщал УНН, ранее из-за слов израильского премьера Беньямина Нетаньяху президент Польши угрожал перенести дипломатическую встречу из Израиля.



