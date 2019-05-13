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Польща скасувала візит ізраїльської делегації на чолі з міністром

Польща скасувала візит ізраїльської делегації на чолі з міністром

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Польща скасувала візит ізраїльської делегації на чолі з міністром соціальної рівності Елі Коеном в країну із-за розбіжностей щодо теми переговорів. Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Польщі, передає УНН.

"У зв'язку зі зміною, зробленою делегацією в останню хвилину ізраїльською стороною, яка може запропонувати, щоб переговори були зосереджені на реституцію власності, польська сторона вирішила скасувати візит ізраїльських офіційних осіб", - йдеться в повідомленні польського МЗС.

Відзначається, що ізраїльську делегацію повинен був очолити міністр соціальної рівності Ізраїлю Елі Коен.

Як повідомляв УНН, раніше через слова ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньяху президент Польщі погрожував перенести дипломатичну зустріч з Ізраїлю.

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