В Тель-Авиве напали на посла Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На посла Польши в Израиле Марка Магировски во вторник в израильском Тель-Авиве с криками набросился разгневанный мужчина. Об этом сообщает портал "Новости Израиля", передаёт УНН.
Сообщается, что посол Польши в Израиле вышел из здания дипломатической миссии, когда на него набросился неизвестный мужчина. Гражданин сильно кричал, но из его эмоциональной речи Магировски понял только слово "польский".
Посольство Польши подало жалобы в полицию и израильский МИД.
Сотрудникам посольства удалось сфотографировать мужчину и его автомобиль, поэтому нарушитель был задержан через час после подачи заявления.
Израильская полиция усилит охрану посольства, сообщает портал.
Напомним, за несколько дней до происшествия Польша отменила визит израильской делегации во главе с министром.