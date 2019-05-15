Польща заявила про ксенофобію в зв'язку з нападом на посла
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Глава уряду Польщі Матеуш Моравецкій прокоментував напад на польського посла Марка Магіровського в ізраїльському Тель-Авіві, назвавши це проявом ксенофобії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter прем'єра.
"Расистський напад на польського посла Марека Магерівського - неприпустима ситуація. Не може бути нашої згоди на будь-який прояв ксенофобії як щодо дипломатів, так і інших громадян", - додав він.
Нагадаємо, напад на Марка Магіровського відбулося у будівлі посольства в Тель-Авіві. Посол Польщі в Ізраїлі вийшов з будівлі дипломатичної місії, коли на нього накинувся невідомий чоловік. Громадянин сильно кричав, але з його емоційній промові Магіровський зрозумів тільки слово "польський".
Нагадаємо, за кілька днів до події Польща скасувала візит ізраїльської делегації на чолі з міністром.