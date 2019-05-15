Польша заявила о ксенофобии в связи с нападением на посла
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал нападение на польского посла Марка Магировски в израильском Тель-Авиве, назвав это проявлением ксенофобии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter премьера.
"Расистское нападение на польского посла Марека Магеровского - недопустимая ситуация. Не может быть нашего согласия на какое-либо проявление ксенофобии как в отношении дипломатов, так и остальных граждан", - добавил он.
Напомним, нападение на Марка Магировски произошло у здания посольства в Тель-Авиве. Посол Польши в Израиле вышел из здания дипломатической миссии, когда на него набросился неизвестный мужчина. Гражданин сильно кричал, но из его эмоциональной речи Магировски понял только слово "польский".
Напомним, за несколько дней до происшествия Польша отменила визит израильской делегации во главе с министром.