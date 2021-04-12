Вакцинированных от COVID-19 в Украине 378 тысяч человек, в очереди еще 441 тысяча
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украине прививки от коронавирусной болезни получило уже более 378 тысяч человек, в воскресенье было вакцинировано более 1,2 тыс. человек. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.
Цитата:
"1216 человек привито против COVID-19 за сутки 11 апреля 2021 года в Украине. 378 266 человек привито от начала прививочной кампании", - написал министр.
Детали
Степанов добавил, что прививки проводилось 34 мобильными бригадами по иммунизации и 81 пунктом прививки.
По данным министра, по состоянию на 11 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в Украине записались 441 989 человек.
При этом за прошедшие сутки, 11 апреля, в Украине обнаружили 7856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 355 детей и 119 медработников. Госпитализированы за минувшие сутки из-за COVID-19 2770 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
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- Киев - 537 случаев / 60 прививок;
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- Винницкая область - 159 случаев / 120 прививок;
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- Волынская область - 247 случаев / 10 прививок;
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- Днепропетровская область - 1112 случаев / 10 прививок;
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- Донецкая область - 327 случаев / 10 прививок;
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- Житомирская область - 349 случаев / 40 прививок;
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- Закарпатская - 62 случая / 10 прививок;
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- Запорожская область - 260 случаев / 70 прививок;
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- Ивано-Франковская область - 49 случаев / 66 прививок;
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- Киевская область - 477 случаев / 50 прививок;
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- Кировоградская область - 149 случаев / 10 прививок;
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- Луганская область - 43 случая / 30 прививок;
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- Львовская область - 590 случаев / 170 прививок;
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- Николаевская область - 303 случая / 0 прививок;
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- Одесская область - 443 случая / 90 прививок;
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- Полтавская область - 136 случаев / 0 прививок;
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- Ровенская область - 174 случая / 50 прививок;
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- Сумская область - 377 случаев / 10 прививок;
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- Тернопольская область - 315 случаев / 150 прививок;
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- Харьковская область - 595 случаев / 120 прививок;
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- Херсонская область - 195 случаев / 0 прививок;
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- Хмельницкая область - 149 случаев / 110 прививок;
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- Черкасская область - 385 случаев / 0 прививок;
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- Черновицкая область - 168 случаев / 20 прививок;
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- Черниговская область - 255 случаев / 10 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильные группы населения пожилого возраста.
По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине может начаться уже 13 апреля.
Ранее Степанов также рассказал, что первые партии с 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы.
К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.