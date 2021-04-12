Вакцинированных от COVID-19 в Украине 378 тысяч человек, в очереди еще 441 тысяча

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 79421 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 130877 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 186065 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 187776 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272441 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 315291 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157205 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142942 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270021 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126336 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

3 марта, 10:14 • 48755 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 179754 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 37636 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 41934 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 60801 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 315295 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 270024 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 425822 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 391815 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 375213 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 60791 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 179748 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 210072 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 190485 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 272441 просмотра
Актуальное
Вакцинированных от COVID-19 в Украине 378 тысяч человек, в очереди еще 441 тысяча

Вакцинированных от COVID-19 в Украине 378 тысяч человек, в очереди еще 441 тысяча

Киев  •  УНН

 • 16907 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украине прививки от коронавирусной болезни получило уже более 378 тысяч человек, в воскресенье было вакцинировано более 1,2 тыс. человек. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.

Цитата:

"1216 человек привито против COVID-19 за сутки 11 апреля 2021 года в Украине. 378 266 человек привито от начала прививочной кампании", - написал министр.

Детали

Степанов добавил, что прививки проводилось 34 мобильными бригадами по иммунизации и 81 пунктом прививки.

По данным министра, по состоянию на 11 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в Украине записались 441 989 человек.

При этом за прошедшие сутки, 11 апреля, в Украине обнаружили 7856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 355 детей и 119 медработников. Госпитализированы за минувшие сутки из-за COVID-19 2770 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев - 537 случаев / 60 прививок;
  • Винницкая область - 159 случаев / 120 прививок;
  • Волынская область - 247 случаев / 10 прививок;
  • Днепропетровская область - 1112 случаев / 10 прививок;
  • Донецкая область - 327 случаев / 10 прививок;
  • Житомирская область - 349 случаев / 40 прививок;
  • Закарпатская - 62 случая / 10 прививок;
  • Запорожская область - 260 случаев / 70 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 49 случаев / 66 прививок;
  • Киевская область - 477 случаев / 50 прививок;
  • Кировоградская область - 149 случаев / 10 прививок;
  • Луганская область - 43 случая / 30 прививок;
  • Львовская область - 590 случаев / 170 прививок;
  • Николаевская область - 303 случая / 0 прививок;
  • Одесская область - 443 случая / 90 прививок;
  • Полтавская область - 136 случаев / 0 прививок;
  • Ровенская область - 174 случая / 50 прививок;
  • Сумская область - 377 случаев / 10 прививок;
  • Тернопольская область - 315 случаев / 150 прививок;
  • Харьковская область - 595 случаев / 120 прививок;
  • Херсонская область - 195 случаев / 0 прививок;
  • Хмельницкая область - 149 случаев / 110 прививок;
  • Черкасская область - 385 случаев / 0 прививок;
  • Черновицкая область - 168 случаев / 20 прививок;
  • Черниговская область - 255 случаев / 10 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильные группы населения пожилого возраста.

По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине может начаться уже 13 апреля.

Ранее Степанов также рассказал, что первые партии с 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы.

К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы