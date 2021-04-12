Вакцинированных от COVID-19 в Украине 378 тысяч человек, в очереди еще 441 тысяча

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украине прививки от коронавирусной болезни получило уже более 378 тысяч человек, в воскресенье было вакцинировано более 1,2 тыс. человек. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.