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Олімпійці, освітяни та люди з інвалідністю: кого планують щепити китайською вакциною від Sinovac

Київ • УНН

 • 23475 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Щеплення китайською вакциною CoronaVac від компанії Sinovac в Україні має розпочатися у вівторок, 13 квітня. Про це повідомив на зустрічі з журналістами головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Деталі

За словами головного санлікаря, вакциною CoronaVac планують щепити такі категорії громадян:

— Маломобільні групи населення (люди з інвалідністю) та особи, які за ними доглядають;
— Працівники освітньої сфери, які будуть дотичні до проведення та організації ЗНО у 2021 році;
— Олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на Літніх Олімпійських Іграх влітку 2021 року у Токіо.

Цитата

“Чому саме вакциною CoronaVac ми будемо щеплювати ці групи населення? Тому що термін між першим та другим щепленням тут менший аніж, наприклад, у вакцини AstraZeneca, і нам важливо швидко закрити повний цикл. Наприклад, для спортсменів, щоби вони вже у червні-липні полетіли на змагання”, — зазначив Ляшко.

Інтервал між щепленнями першої та другої доз вакцини від CoronaVac становитиме 28 днів, сказав Ляшко.

Довідково

25 березня до України з Китаю прибула перша партія (215 тис. доз) із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

Фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%.

Окрім цього технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор.

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