Олимпийцы, педагоги и люди с инвалидностью: кого планируют прививать китайской вакциной от Sinovac
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Прививки китайской вакциной CoronaVac от компании Sinovac в Украине должен начаться во вторник, 13 апреля. Об этом сообщил на встрече с журналистами главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Детали
По словам главного санитарного врача, вакциной CoronaVac планируют прививать такие категории граждан:
- маломобильные группы населения (люди с инвалидностью) и лица, которые за ними ухаживают;
- работники образовательной сферы, которые будут касаются проведения и организации ВНО в 2021 году;
- олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на Летних Олимпийских Играх летом 2021 в Токио.
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"Почему именно вакциной CoronaVac мы будем прививать эти группы населения? Потому что срок между первой и второй прививкой здесь меньше чем, например, у вакцины AstraZeneca, и нам важно быстро закрыть полный цикл. Например, для спортсменов, чтобы они уже в июне-июле полетели на соревнования", - отметил Ляшко.
Интервал между прививками первой и второй доз вакцины от CoronaVac составит 28 дней, сказал Ляшко.
Справка
25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия (215 тыс. доз) из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будет проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac будет выделено на маломобильные группы населения пожилого возраста.
Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.
Кроме этого технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасностью, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, исключает человеческий фактор.