В Україні вже 1,861 млн випадків COVID-19, за добу - 7 856

КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,861 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 11 квітня, - 7,8 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.