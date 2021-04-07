Перші партії вакцини Pfizer Україна очікує у травні-червні - Степанов

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“У нас передбачено, що поставка всіх 10 мільйонів відбудеться протягом 2021 року, тобто до кінця року ми отримаємо всі 10 млн доз вакцини. Перші партії ми думаємо, що отримаємо протягом найближчих декількох місяців, тобто ми розраховуємо в травні по цьому контракту ми повинні отримати перші дози за цим контрактом. Тобто, травень-червень”, — сказав міністр.

Що було раніше

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.



Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в свою чергу повідомив, що перші партії за новим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.