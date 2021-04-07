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20:50 • 51617 просмотра

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Первые партии вакцины Pfizer Украина ожидает в мае-июне - Степанов

Первые партии вакцины Pfizer Украина ожидает в мае-июне - Степанов

Киев  •  УНН

 • 16130 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украина ожидает получить первые партии вакцины Pfizer в течение мая-июня, до конца года ожидается поставка всех 10 млн доз. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24", передает УНН.

Цитата

"У нас предусмотрено, что поставка всех 10 млн произойдет в течение 2021 года, то есть до конца года мы получим все 10 млн доз вакцины. Первые партии мы думаем, что получим в течение ближайших нескольких месяцев, то есть мы рассчитываем, что в мае по этому контракту мы должны получить первые дозы по этому контракту. То есть, май-июнь", - сказал министр.

Что было раньше

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила договор с американской корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь сообщил, что первые партии по новому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

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