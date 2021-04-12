Вакцинованих від COVID-19 в Україні 378 тисяч осіб, у черзі ще 441 тисяча

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“1 216 людей щеплено проти COVID-19 за добу 11 квітня 2021 року в Україні. 378 266 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії”, - написав міністр.

Деталі

Степанов додав, що щеплення проводилось 34 мобільними бригадами з імунізації та 81 пунктом щеплення.

За даними міністра, станом на 11 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 в Україні записались 441 989 людей.

При цьому за минулу добу, 11 квітня, в Україні виявили 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників. Госпіталізовано за минулу добу через COVID-19 2 770 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 537 випадків/ 60 щеплень;



Вінницька область – 159 випадків/ 120 щеплень;



Волинська область – 247 випадків/ 10 щеплень;



Дніпропетровська область – 1 112 випадків/ 10 щеплень;



Донецька область – 327 випадків/ 10 щеплень;



Житомирська область – 349 випадків/ 40 щеплень;



Закарпатська – 62 випадки/ 10 щеплень;



Запорізька область – 260 випадків/ 70 щеплень;



Івано-Франківська область – 49 випадків/ 66 щеплень;



Київська область – 477 випадків/ 50 щеплень;



Кіровоградська область – 149 випадків/ 10 щеплень;



Луганська область – 43 випадки/ 30 щеплень;



Львівська область – 590 випадків/ 170 щеплень;



Миколаївська область – 303 випадки/ 0 щеплень;



Одеська область – 443 випадки/ 90 щеплень;



Полтавська область – 136 випадків/ 0 щеплень;



Рівненська область – 174 випадки/ 50 щеплень;



Сумська область – 377 випадків/ 10 щеплень;



Тернопільська область – 315 випадків/ 150 щеплень;



Харківська область – 595 випадків/ 120 щеплень;



Херсонська область – 195 випадків/ 0 щеплень;



Хмельницька область – 149 випадків/ 110 щеплень;



Черкаська область – 385 випадків/ 0 щеплень;



Чернівецька область – 168 випадків/ 20 щеплень;



Чернігівська область – 255 випадків/ 10 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні може розпочатися вже 13 квітня.

Раніше Степанов також розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже найближчими місяцями.

До того ж раніше він повідомляв, що Україна чекає постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.