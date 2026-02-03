Вакцинация против полиомиелита по новому календарю прививок: в Минздраве выступили с разъяснением

Министерство здравоохранения Украины разъяснило, как будет проходить вакцинация против полиомиелита по новому календарю прививок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав.

Подробности

Как отметили в министерстве, наиболее уязвимы к заболеванию дети до 5 лет, не имеющие прививки и, соответственно, иммунитета против вируса. Там добавили, что вирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, а инфицирование чаще всего происходит через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

В рамках обновленного Национального календаря профилактических прививок произошел переход на использование инактивированной ("неживой") полиомиелитной вакцины. Оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) в виде капель больше не будет применяться. Также меняется схема вакцинации. Теперь она состоит из 5 прививок инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ), которые проводятся в возрасте 2, 4, 6, 18 месяцев и 6 лет. Ревакцинация в возрасте 14 лет отменяется - говорится в сообщении Минздрава Украины.

Напомним

В Украине с 1 января 2026 года в соответствии с обновленным Национальным календарем профилактических прививок вакцинация против полиомиелита проводится только инактивированной полиомиелитной вакциной.