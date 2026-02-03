Вакцинація проти поліомієліту за новим календарем щеплень: у МОЗ виступили з роз'ясненням

$42.970.16
50.910.12
ukenru
11:49 • 5924 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 10289 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 5946 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22 • 16281 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 27959 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 28517 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 26779 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 28681 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 33900 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 43210 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
0.8м/с
68%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto3 лютого, 04:49 • 15706 перегляди
У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних3 лютого, 05:15 • 8876 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення3 лютого, 06:15 • 14383 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 46696 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 22715 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 46842 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 60305 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 45555 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 49116 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 127787 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Федір Веніславський
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Харків
Дніпро (місто)
Дніпропетровська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 3742 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 26444 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 27191 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 26516 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 25098 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Financial Times

Вакцинація проти поліомієліту за новим календарем щеплень: у МОЗ виступили з роз'ясненням

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Міністерство охорони здоров'я України роз'яснило новий календар щеплень проти поліомієліту. Тепер вакцинація складатиметься з 5 щеплень інактивованою вакциною, скасовуючи ревакцинацію у 14 років.

Вакцинація проти поліомієліту за новим календарем щеплень: у МОЗ виступили з роз'ясненням

Міністерство охорони здоров’я України роз’яснило, як відбуватиметься вакцинація проти поліомієліту за новим календарем щеплень. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.

Деталі

Як зазначили у міністерстві, найбільш вразливими до захворювання є діти до 5 років, які не мають щеплення та, відповідно, імунітету проти вірусу. Там додали, що вірус передається від людини до людини через фекалії та слину, а інфікування найчастіше відбувається через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

У межах оновленого Національного календаря профілактичних щеплень відбувся перехід на використання інактивованої ("неживої") поліомієлітної вакцини. Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) у вигляді крапель більше не застосовуватиметься. Також змінюється схема вакцинації. Тепер вона складається з 5 щеплень інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ), які проводяться у віці 2, 4, 6, 18 місяців та 6 років. Ревакцинація у віці 14 років скасовується

- йдеться в повідомленні МОЗ України.

Нагадаємо

В Україні з 1 січня 2026 року відповідно до оновленого Національного календаря профілактичних щеплень вакцинація проти поліомієліту проводиться лише інактивованою поліомієлітною вакциною. 

Євген Устименко

СуспільствоЗдоров'я
Міністерство охорони здоров'я України
Кабінет Міністрів України
Україна