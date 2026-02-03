Вакцинація проти поліомієліту за новим календарем щеплень: у МОЗ виступили з роз'ясненням

Міністерство охорони здоров’я України роз’яснило, як відбуватиметься вакцинація проти поліомієліту за новим календарем щеплень. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.

Деталі

Як зазначили у міністерстві, найбільш вразливими до захворювання є діти до 5 років, які не мають щеплення та, відповідно, імунітету проти вірусу. Там додали, що вірус передається від людини до людини через фекалії та слину, а інфікування найчастіше відбувається через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

У межах оновленого Національного календаря профілактичних щеплень відбувся перехід на використання інактивованої ("неживої") поліомієлітної вакцини. Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) у вигляді крапель більше не застосовуватиметься. Також змінюється схема вакцинації. Тепер вона складається з 5 щеплень інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ), які проводяться у віці 2, 4, 6, 18 місяців та 6 років. Ревакцинація у віці 14 років скасовується - йдеться в повідомленні МОЗ України.

Нагадаємо

В Україні з 1 січня 2026 року відповідно до оновленого Національного календаря профілактичних щеплень вакцинація проти поліомієліту проводиться лише інактивованою поліомієлітною вакциною.