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Вакцина CoronoVac безопасна для детей в возрасте от 3 до 17 лет - исследование

Вакцина CoronoVac безопасна для детей в возрасте от 3 до 17 лет - исследование

Киев  •  УНН

 • 19457 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Sinovac заявила, что ее вакцина от COVID-19 безопасна для детей в возрасте от 3 до 17 лет, основываясь на предварительных данных, которые представила регулирующим органам. Об этом пишет AP, передает УНН.

Детали

Клинические испытания на ранних и средних стадиях с участием более 550 детей показали, что у них вакцина также вызывает иммунный ответ. Серьезных побочных эффектов не наблюдалось, только у двух реципиентов трех и шести лет поднялась высокая температура. Все данные переданы регулирующему органу, а дальнейшие исследования в этой сфере планируют продолжить.

Сообщается, что по состоянию на 23 марта в мире уже введено более 70 млн доз вакцины от Sinovac.

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В источнике отмечают, что дети гораздо реже серьезно болеют COVID-19, но они все еще подвержены риску и могут распространять вирус. Поэтому несмотря на то, что во всем мире кампании вакцинации ориентированы на взрослых, детям необходимо сделать прививки, чтобы положить конец пандемии.

Так, вакцина Pfizer разрешена к использованию с 16 лет и сейчас изучается на возрасте от 12 до 16 лет. Moderna изучает свою вакцину у детей в возрасте от 12 лет и старше, а на прошлой неделе объявила о новом исследовании, в котором тестируется ее использование у детей младше 12 лет.

Дополнение

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал , что до конца марта Украина также ожидает поставки вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech. Она уже показала "хороший профиль безопасности" с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы.

Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов - только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

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