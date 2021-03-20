Міністр розповів, коли прибудуть перші дози вакцини CoronaVac

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“Згідно з повідомленням постачальника (я мав розмову із китайською стороною, безпосередньо з послом Китаю в Україні), ми повинні її отримати до кінця березня — перші дози цієї вакцини. По контракту — це 700 тисяч доз вакцини. І відразу почнеться вакцинація”, — розповів Степанов.

Міністр охорони здоров’я підкреслив, що відтермінування у постачанні вакцин зараз відбувається в усьому світі через надвеликий попит у всіх без виключення країнах.

Вакцина CoronaVac: що відомо

Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків).

Вакцина CoronaVac — це традиційна інактивована вакцина на основі “вбитого” вірусу, яка перевірена роками. Серед особливостей вакцини, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор.