Вакцина CoronoVac безпечна для дітей у віці від 3 до 17 років - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Sinovac заявила, що її вакцина від COVID-19 безпечна для дітей у віці від 3 до 17 років, грунтуючись на попередніх даних, які представила регулюючим органам. Про це пише AP, передає УНН.
Деталі
Клінічні випробування на ранніх і середніх стадіях за участю понад 550 дітей показали, що у них вакцина також викликає імунну відповідь. Серйозних побічних ефектів не спостерігалося, лише у двох реципієнтів трьох і шести років піднялася висока температура. Всі дані передані регулюючому органу, а подальші дослідження в цій сфері планують продовжити.
Повідомляється, що станом на 23 березня в світі вже введено понад 70 млн доз вакцини від Sinovac.
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У джерелі відзначають, що діти набагато рідше серйозно хворіють на COVID-19, але вони все ще схильні до ризику і можуть поширювати вірус. Тому незважаючи на те, що в усьому світі кампанії вакцинації орієнтовані на дорослих, дітям необхідно зробити щеплення, щоб покласти край пандемії.
Так, вакцина Pfizer дозволена до використання з 16 років і зараз вивчається на віці від 12 до 16 років. Moderna вивчає свою вакцину у дітей у віці від 12 років і старше, а минулого тижня оголосила про нове дослідження, в якому тестується її використання у дітей молодше 12 років.
Доповнення
Відзначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що до кінця березня Україна також очікує поставки вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. Вона вже показала "хороший профіль безпеки" з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози.
Крім того, майже не спостерігається побічних ефектів - тільки почервоніння в місці уколу на руці і короткочасна субфебрильна температура (менше 5% випадків).