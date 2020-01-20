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ВАКС завтра рассмотрит дело о хищении газа у Нафтогаза на 1,5 млрд грн

Киев • УНН

 • 12636 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил на 21 января подготовительное судебное заседание по делу о хищении газа НАК "Нафтогаз Украины" на почти 1,5 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

ВАКС завтра рассмотрит дело о хищении газа у Нафтогаза на 1,5 млрд грн

"ВАКС назначил подготовительное судебное заседание по обвинению 4 человек в незаконном завладении газом, принадлежащего ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" на сумму почти 1,5 млрд грн. Судебное заседание состоится 21 января 2020 года в 14:00 ", - указали в суде.

Среди обвиняемых - бывшие руководители обществ и их финансовые директора, которые, по версии следствия, в течение 2013-2015 годов организовали схему завладения природным газом, приобретя по льготной цене природный газ у НАК посредством использования его якобы для производства тепловой энергии для населения, но на самом деле газ использовался для промышленных нужд.

Речь идет о деле о завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" относительно 4 человек, среди которых директор ООО "Энергия - Новояворовск", технический директор ООО "Энергия-Новый Раздел", финансовый директор двух вышеуказанных предприятий, а также организатор схемы - советник директора ООО "Энергия".

Напомним, в июле 2018-го на основании постановлений Соломенского районного суда города Киева АРМА было передано арестованные целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" для осуществления мероприятий по управлению.

Наложение ареста на имущество двух ТЭЦ инициировано детективами НАБУ в рамках расследования уголовного производства по факту завладения более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины".

В январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владелицы ТЭЦ - ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу- "куратору" схемы, который является приближенный к народным депутатам. Конечные бенефициары "Энергия - Новый Раздел" и "Энергия - Новояворовск" - братья Дубневичи.

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