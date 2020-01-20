ВАКС завтра розгляне справу про розкрадання газу у Нафтогазу на 1,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив на 21 січня підготовче судове засідання у справі щодо розкрадання газу НАК "Нафтогаз Україна" на майже 1,5 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
"ВАКС призначив підготовче судове засідання за обвинуваченням 4 осіб у незаконному заволодінні природним газом, що належить ПАТ "НАК "Нафтогаз України" на суму майже 1,5 млрд грн. Судове засідання відбудеться 21 січня 2020 року о 14:00", - вказали у суді.
Серед обвинувачених - колишні керівники товариств та їх фінансові директори, які, за версією слідства, упродовж 2013-2015 років організували схему заволодіння природним газом, придбавши за пільговою ціною природний газ у НАК у вигляді використання його нібито для виробництва теплової енергії для населення, але насправді газ використовувався для промислових потреб.
Йдеться про справу щодо заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК "Нафтогаз України" стосовно 4 осіб, серед яких директор ТзОВ "Енергія – Новояворівськ", технічний директор ТзоВ "Енергія-Новий Розділ", фінансовий директор двох вищевказаних підприємств, а також організатор схеми - радник директора ТзОВ "Енергія".
Нагадаємо, у липні 2018 року на підставі ухвал Солом’янського районного суду міста Києва АРМА було передано арештовані цілісні майнові комплекси “Новороздольска ТЕЦ” та “Новояворівська ТЕЦ” для здійснення заходів з управління.
Накладення арешту на майно двох ТЕЦ ініційовано детективами НАБУ в межах розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК “Нафтогаз України”.
У січні 2018 року детективи НАБУ затримали та повідомили про підозру 5 особам: 4 посадовцям компаній-власниці ТЕЦ — ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія – Новояворівськ", та фізичній особі-"куратору" схеми, яка є наближеною до народних депутатів. Кінцевы бенефіціари "Енергія - Новий Розділ" та "Енергія – Новояворівськ" - брати Дубневичі.