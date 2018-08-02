Справа розкрадання "комунального газу": статус підозрюваного мають 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Національному антикорупційному бюро розповіли подробиці розслідування факту заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК “Нафтогаз України”, а також відзначили, що статус підозрюваного мають 5 осіб, передає УНН із посиланням на прес-службу НАБУ.
У НАБУ відзначили, що розслідування факту заволодіння понад 300 млн куб. м. природного газу НАК “Нафтогаз України” вийшло на фінішну пряму.
“Наразі статус підозрюваних у кримінальному провадженні мають п’ятеро осіб, а майнові комплекси двох ТЕЦ перебувають в управлінні АРМА”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України у рамках виконання завдань із захисту критичної інфраструктури спільно з НАБУ та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг викрили протиправний механізм, через який завдано збитки державному ПАТ НАК “Нафтогаз України” у розмірі понад один мільярд чотириста мільйонів гривень.