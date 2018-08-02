Дело хищения "коммунального газа": статус подозреваемого имеют 5 человек

В НАБУ отметили, что расследование факта завладения более 300 млн куб. м. природного газа НАК "Нафтогаз Украины" вышло на финишную прямую.

"Сейчас статус подозреваемых в уголовном производстве имеют пять человек, а имущественные комплексы двух ТЭЦ находятся в управлении АРМА", - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в рамках выполнения задач по защите критической инфраструктуры совместно с НАБУ и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг разоблачили противоправный механизм, через который нанесен ущерб государственному ПАО НАК "Нафтогаз Украины" в размере более одного миллиард четыреста миллионов гривен.