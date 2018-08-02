АРМА взяло під управління ТЕЦ, причетні до розкрадання “комунального газу”

“Враховуючи те, що коли йшло розслідування — схема (механізм, через який завдано збитки державному ПАТ НАК "Нафтогаз України" у розмірі понад 1,4 млрд гривень через продаж "комунального" газу — ред.) не припинялась, детективами НАБУ було прийнято рішення про те, щоб ці активи (дві ТЕЦ у Львівській області — ред.) арештувати і передати в управління АРМА”, — повідомив Ситник.

Зі свого боку, керівник Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Антон Янчук підтвердив, що ці дві ТЕЦ були передані в управління організації.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України у рамках виконання завдань із захисту критичної інфраструктури спільно з НАБУ та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг викрили протиправний механізм, через який завдано збитки державному ПАТ НАК “Нафтогаз України” у розмірі понад один мільярд чотириста мільйонів гривень.