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АРМА взяло под управление ТЭЦ, причастные к хищению "коммунального газа"

АРМА взяло под управление ТЭЦ, причастные к хищению "коммунального газа"

Киев  •  УНН

 • 16634 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро приняло решение арестовать две ТЭЦ во Львовской области, которые были задействованы в схеме по продаже "коммунального газа". Об этом во время пресс-конференции заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"Учитывая то, что когда шло расследование - схема (механизм, через который нанесен ущерб государственному ПАО НАК "Нафтогаз Украины" в размере более 1,4 млрд гривен из-за продажи "коммунального" газа - ред.) не прекращалась, детективами НАБУ было принято решение о том, чтобы эти активы (две ТЭЦ во Львовской области - ред.) арестовать и передать в управление АРМА", - сообщил Сытник.

Со своей стороны, руководитель Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антон Янчук подтвердил, что эти две ТЭЦ были переданы в управление организации.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в рамках выполнения задач по защите критической инфраструктуры совместно с НАБУ и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг разоблачили противоправный механизм, через который нанесен ущерб государственному ПАО НАК "Нафтогаз Украины" в размере более 1,4 млрд гривен.

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