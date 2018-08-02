АРМА взяло под управление ТЭЦ, причастные к хищению "коммунального газа"

"Учитывая то, что когда шло расследование - схема (механизм, через который нанесен ущерб государственному ПАО НАК "Нафтогаз Украины" в размере более 1,4 млрд гривен из-за продажи "коммунального" газа - ред.) не прекращалась, детективами НАБУ было принято решение о том, чтобы эти активы (две ТЭЦ во Львовской области - ред.) арестовать и передать в управление АРМА", - сообщил Сытник.

Со своей стороны, руководитель Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антон Янчук подтвердил, что эти две ТЭЦ были переданы в управление организации.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в рамках выполнения задач по защите критической инфраструктуры совместно с НАБУ и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг разоблачили противоправный механизм, через который нанесен ущерб государственному ПАО НАК "Нафтогаз Украины" в размере более 1,4 млрд гривен.