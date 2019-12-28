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До ВАКС скеровано справу щодо розкрадання газу у Нафтогазу на 1,4 млрд грн

До ВАКС скеровано справу щодо розкрадання газу у Нафтогазу на 1,4 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. До Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті скеровано справу щодо розкрадання газу на 1,4 млрд гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

"Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ затверджено та скеровано до… Антикорупційного суду… обвинувальний акт для розгляду по суті справу щодо заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК "Нафтогаз України" стосовно 4 осіб, серед яких директор ТзОВ "Енергія – Новояворівськ", технічний директор ТзоВ "Енергія-Новий Розділ", фінансовий директор двох вищевказаних підприємств, а також організатор схеми - радник директора ТзОВ "Енергія", - йдеться в повідомленні.

Також, ще одного підозрюваного - директора ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" оголошено в розшук, а справу щодо нього виділено в окреме провадження.

САП нагадує, що слідством встановлено, що підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ впродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

"Як наслідок реалізації цієї корупційної схеми, прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а НАК "Нафтогаз України" отримала збитки на загальну суму понад 1,4 млрд гривень", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у липні 2018 року на підставі ухвал Солом’янського районного суду міста Києва АРМА було передано арештовані цілісні майнові комплекси “Новороздольска ТЕЦ” та “Новояворівська ТЕЦ” для здійснення заходів з управління.

Накладення арешту на майно двох ТЕЦ ініційовано детективами НАБУ в межах розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК “Нафтогаз України”.

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