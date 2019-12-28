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В ВАКС направлено дело о хищении газа у Нафтогаза на 1,4 млрд грн

В ВАКС направлено дело о хищении газа у Нафтогаза на 1,4 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 17567 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу направлено дело о хищении газа на 1,4 млрд гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ утвержден и направлен в... Антикоррупционный суд... обвинительный акт для рассмотрения по существу дела о завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" относительно 4 человек, среди которых директор ООО "Энергия - Новояворовск", технический директор ООО "Энергия-Новый Роздол", финансовый директор двух вышеуказанных предприятий, а также организатор схемы - советник директора ООО "Энергия", - говорится в сообщении.

Также, еще одного подозреваемого - директора ООО "Энергия-Новый Роздол" объявили в розыск, а дело в отношении него выделено в отдельное производство.

САП напоминает, что следствием установлено, что предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке у НАК природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

"В результате реализации этой коррупционной схемы, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а НАК "Нафтогаз Украины" получила убытки на общую сумму более 1,4 млрд гривен", - отмечается в сообщении.

Напомним, в июле 2018 года на основании постановлений Соломенского районного суда города Киева АРМА было передано арестованные целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" для осуществления мероприятий по управлению.

Наложение ареста на имущество двух ТЭЦ инициировано детективами НАБУ в рамках расследования уголовного производства по факту завладения более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины".

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