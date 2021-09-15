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ВАКС оставил в должности члена Комиссии по азартным играм Гетьмана

ВАКС оставил в должности члена Комиссии по азартным играм Гетьмана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд оставил в должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Гетьмана, которого подозревают в получении взятки за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Цитата

Постолюк подтвердила, что ВАКС оставил Гетьмана в должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Детали

“Мы готовим апелляционную жалобу на это решение”, — добавила она.

Дополнение

20 августа 2021 года НАБУ задержало Гетьмана при получении взятки в размере 90 тыс. долл. за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

22 августа ВАКС отправил Гетьмана под стражу с альтернативой внесения залога в размере 5 000 658 грн с требованием носить электронное средство контроля.

Впоследствии за Гетьмана внесли более 5 млн грн залога.

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