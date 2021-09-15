ВАКС оставил в должности члена Комиссии по азартным играм Гетьмана
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд оставил в должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Гетьмана, которого подозревают в получении взятки за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
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Постолюк подтвердила, что ВАКС оставил Гетьмана в должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Детали
“Мы готовим апелляционную жалобу на это решение”, — добавила она.
Дополнение
20 августа 2021 года НАБУ задержало Гетьмана при получении взятки в размере 90 тыс. долл. за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.
22 августа ВАКС отправил Гетьмана под стражу с альтернативой внесения залога в размере 5 000 658 грн с требованием носить электронное средство контроля.
Впоследствии за Гетьмана внесли более 5 млн грн залога.