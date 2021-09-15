ВАКС залишив на посаді члена Комісії з азартних ігор Гетьмана
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд залишив на посаді члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгена Гетьмана, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу. Про це УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
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Постолюк підтвердила, що ВАКС залишив Гетьмана на посаді члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
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“Ми готуємо апеляційну скаргу на це рішення”, — додала вона.
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20 серпня 2021 року НАБУ затримало Гетьмана під час отримання хабаря у розмірі 90 тис. дол. за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.
22 серпня ВАКС відправив Гетьмана під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 5 000 658 грн із вимогою носити електронний засіб контролю.
Згодом за Гетьмана внесли понад 5 млн грн застави.