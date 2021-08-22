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Затриманого за підозрою у хабарництві члена Комісії з регулювання азартних ігор суд відправив під арешт

Київ • УНН

 • 19524 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Затриманого за підозрою у хабарництві члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгена Гетьмана суд відправив під арешт, визначивши розмір застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Цитата:

“22 серпня 2021 Вищим антикорупційним судом повністю задоволено клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, та обрано для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

21 серпня 2021 року детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомлено про підозру члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за отримання неправомірної вигоди в розмірі 90 тис. дол. США, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

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