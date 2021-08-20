НАБУ затримало члена Комісії з азартних ігор Гетьмана під час отримання 90 тис. дол. хабаря

Цитата

“20 серпня 2021 року у межах розслідування затримано чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 90 тис. дол. США. Посадовець вимагав кошти за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що члена Комісії затримано в порядку 208 КПК України, попередня правова кваліфікація — ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

“Для викриття злочинної схеми НАБУ за погодженням з САП розробило та здійснило комплекс негласних слідчих (розшукових) дій за участю детективів „під прикриттям“.

У результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, високопосадовець (який на момент вчинення злочину виконував обов’язки Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) був затриманий „на гарячому“ при отриманні неправомірної вигоди в сумі 90 тисяч доларів США”, — зазначила в САП.

Зауважується, що слідчі дії тривають з метою викриття інших учасників організованої злочинної групи.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про Євгена Гетьмана.

Доповнення

11 серпня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

Закон про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор набув чинності 13 серпня 2020 року.

21 жовтня 2020 року уряд призначив голову та членів комісії із регулювання азартних ігор та лотерей.

У квітні цього року Комісія з азартних ігор погодила ліцензії на казино ще в 3 готелях.

Раніше Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей погодила видачу ліцензій на проведення азартних ігор в гральних закладах казино для ТОВ “Нібула Геймс” (Київ) — у львівському “Гранд Готелі”, а також для ТОВ “Прімум” (Київ) — в одеському готелі “Гагарін”.