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Комісія з азартних ігор погодила ліцензії на казино ще в 3 готелях

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала ліцензії трьом компаніям на організацію азартних ігор. Відповідні рішення опубліковані на сайті комісії, передає УНН.

Деталі

Зокрема, ліцензію отримала компанія Шторм Юкрейн, що працює під брендом ShangriLa, на відкриття казино в п'ятизірковому готелі Києва Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Компанія Фьорст Вин (бренд LUK) отримала ліцензію на відкриття залів ігрових автоматів в трьох готелях: Львів і Верховина в Київській області і Сіті Парк Готель в Білій Церкві.

Ліцензію на організацію онлайн-казино під брендом G отримала компанія Укр Гейм Технолоджи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін затвердив ліцензійні умови продовження діяльності з проведення азартних ігор

Додамо

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей погодила видачу ліцензій на проведення азартних ігор в гральних закладах казино для ТОВ "Нібула Геймс" (Київ) - у львівському "Гранд Готелі", а також для ТОВ "Прімум" (Київ) - в одеському готелі "Гагарін".

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