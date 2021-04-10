Комісія з азартних ігор погодила ліцензії на казино ще в 3 готелях
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала ліцензії трьом компаніям на організацію азартних ігор. Відповідні рішення опубліковані на сайті комісії, передає УНН.
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Зокрема, ліцензію отримала компанія Шторм Юкрейн, що працює під брендом ShangriLa, на відкриття казино в п'ятизірковому готелі Києва Fairmont Grand Hotel Kyiv.
Компанія Фьорст Вин (бренд LUK) отримала ліцензію на відкриття залів ігрових автоматів в трьох готелях: Львів і Верховина в Київській області і Сіті Парк Готель в Білій Церкві.
Ліцензію на організацію онлайн-казино під брендом G отримала компанія Укр Гейм Технолоджи.
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Додамо
Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей погодила видачу ліцензій на проведення азартних ігор в гральних закладах казино для ТОВ "Нібула Геймс" (Київ) - у львівському "Гранд Готелі", а також для ТОВ "Прімум" (Київ) - в одеському готелі "Гагарін".