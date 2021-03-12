Комісія з регулювання азартних ігор погодила дві ліцензії для казино в готелях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей погодила видачу ліцензій на проведення азартних ігор в гральних закладах казино для ТОВ "Нібула Геймс" (Київ) - у львівському "Гранд Готелі", а також для ТОВ "Прімум" (Київ) - в одеському готелі "Гагарін". Про це свідчать рішення від 11 березня на сайті комісії, пише УНН.
Деталі
Згідно із законодавством, вартість ліцензії на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино становить 30 тисяч мінімальних заробітних плат, або 180 млн грн (для Києва - 60 тисяч мінімальних заробітних плат або 360 млн грн).
Доповнення
11 серпня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
Закон про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор набув чинності 13 серпня 2020 року.
21 жовтня 2020 року уряд призначив голову та членів комісії із регулювання азартних ігор та лотерей.
Нагадаємо, в лютому цього року на рахунки Державної казначейської служби України надійшли 23,4 млн грн за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у мережі інтернет.