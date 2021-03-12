Комиссия по регулированию азартных игр согласовала две лицензии для казино в гостиницах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензий на проведение азартных игр в игорных заведениях казино для ООО "Нибула Геймс" (Киев) - в львовском "Гранд Отеле", а также для ООО "Примум" (Киев) - в одесской гостинице "Гагарин". Об этом свидетельствуют решения от 11 марта на сайте комиссии, пишет УНН.
Детали
Согласно законодательству, стоимость лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино составляет 30 тыс. минимальных заработных плат, или 180 млн грн (для Киева - 60 тыс. минимальних зароботных плат или 360 млн грн).
Дополнение
11 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
Закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр вступил в силу 13 августа 2020-го.
21 октября 2020 года правительство назначило председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Напомним, в феврале этого года на счета Государственной казначейской службы Украины поступили 23,4 млн грн за лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет.