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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Комиссия по азартным играм согласовала лицензии на казино еще в 3 отелях

Комиссия по азартным играм согласовала лицензии на казино еще в 3 отелях

Киев  •  УНН

 • 17679 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала лицензии трем компаниям на организацию азартных игр. Соответствующие решения опубликованы на сайте комиссии, передает УНН.

Детали

В частности, лицензию получила компания Шторм Юкрейн, работающий под брендом ShangriLa, на открытие казино в пятизвездочном отеле Киева Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Компания Ферст Вин (бренд LUK) получила лицензию на открытие залов игровых автоматов в трех гостиницах: Львов и Верховина в Киевской области и Сити Парк Отель в Белой Церкви.

Лицензию на организацию онлайн-казино под брендом G получила компания Укр Гейм Технолоджи.

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Добавим

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензий на проведение азартных игр в игорных заведениях казино для ООО "Нибули Геймс" (Киев) - в львовском "Гранд Отеле", а также для ООО "Примум" (Киев) - в одесской гостинице "Гагарин".

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