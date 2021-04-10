Комиссия по азартным играм согласовала лицензии на казино еще в 3 отелях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала лицензии трем компаниям на организацию азартных игр. Соответствующие решения опубликованы на сайте комиссии, передает УНН.
Детали
В частности, лицензию получила компания Шторм Юкрейн, работающий под брендом ShangriLa, на открытие казино в пятизвездочном отеле Киева Fairmont Grand Hotel Kyiv.
Компания Ферст Вин (бренд LUK) получила лицензию на открытие залов игровых автоматов в трех гостиницах: Львов и Верховина в Киевской области и Сити Парк Отель в Белой Церкви.
Лицензию на организацию онлайн-казино под брендом G получила компания Укр Гейм Технолоджи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин утвердил лицензионные условия продолжения деятельности по проведению азартных игр
Добавим
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензий на проведение азартных игр в игорных заведениях казино для ООО "Нибули Геймс" (Киев) - в львовском "Гранд Отеле", а также для ООО "Примум" (Киев) - в одесской гостинице "Гагарин".